不副署遭藍白嗆彈劾 卓榮泰稱「證明兩件事」：國家該走正常路

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

針對行政院不副署再修版《財劃法》，藍白今（18）日在立法院司委會提案，向監察院彈劾行政院長卓榮泰，民眾黨立委黃國昌更預告要彈劾總統賴清德。對此，卓榮泰稍早回覆，證明兩件事，憲政機關維持運作的必要性，以及沒有人能獨裁，希望一切能回到憲政體制下好好談。

卓榮泰表示，行政院引用憲法第37條規定，啟動權利的真正目的，其實是要所有議題都回到憲政機制裡面談。（資料照）

卓榮泰今日下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮。他會前受訪回應，行政院引用憲法第37條規定，啟動權利的真正目的，其實是要所有議題都回到憲政機制裡面談，所以今天也證明兩件事情。

廣告 廣告

卓榮泰說，第一件，監察院在今年初雖然預算被大幅刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣被整個喪失功能，證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

卓榮泰指出，第二個，沒有人可以獨裁，只要有任何憲政機制都可以引用，他也願意面對，最重要的是，如果大家從此能在中華民國憲法體制裡，好好的運用、好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路。

更多FTNN新聞網報導

藍白聯手提案彈劾卓榮泰 黃國昌預告將再彈劾賴清德

賴清德、卓榮泰嗆聲「在野獨裁」 蔣萬安:只聽過民眾「忍無可忍」

黃國昌自曝與藍營討論對付賴清德手段 綠黨團批自證己罪：不就是黑箱協商？

