不副署遭藍白提案彈劾 卓揆籲回歸憲政體制討論

行政院長卓榮泰表示，「唯有暫時讓它沒有辦法生效，所以不予副署，是現在窮盡各種救濟方式當中，不得不的作為，但也因此引起很多憲政秩序的討論，我覺得我們都欣然面對。」

卓榮泰表示，「但是我要強調的是，依《憲法》第37條所做的不予副署的這樣一個決定，最終目的是要希望，能夠回歸到憲政秩序理性討論這個領域當中來，只要能夠回歸到《中華民國憲法》的增修條文所列的所有憲政機關、國家跟中央地方機關當中，能夠依照法律、憲法秩序來，我們還是可以找到一個適合解決的問題。」

卓榮泰表示，立院提出爭議法案，行政院已窮盡憲政救濟方法，一旦副署《財劃法》、編定「違法」預算，更會造成國家財政重大負擔，因此不副署是慎重決定。

