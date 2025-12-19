不副署陷政治僵局 郭正亮預測「美國人可能了解」：不能再讓賴選2028

身兼民進黨主席的總統賴清德痛批藍白主導的立法院，強推多項法案，弱化中央政府財政與國家防衛實力，並支持行政院長卓榮泰依據憲法賦予的權力「不予副署」立法院11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》，朝野陷入僵局。前立委郭正亮表示，賴清德搞出這種莫名其妙的僵局，可能會讓美國更清楚了解到，這個人不能再讓他選2028，連政治的分寸都抓不住，所以堅持下去，我們必勝。

針對卓榮泰不副署，郭正亮18日在《亮話天下》網路直播節目中認為，美國一定介入，一定會譴責賴清德，美國才通過110億美元對台灣的軍售，約台幣3500億元，等著要審查。結果賴清德竟然卡到《財政收支劃分法》、軍警加薪，結果導致整個總預算卡在立法院，沒有辦法付委，美國人大概會氣得七竅生煙。

郭正亮接著表示，藍白沒有退讓的理由，要堅持下去，這個僵局只要繼續，賴清德恐被美國人K，就會越來越激烈，直到美國認為他是昏君，不要讓他選2028為止，那不是好妙妙、好棒棒。

郭正亮指出，藍白絕對不要讓步，就認真推出我們的法案就好，讓美國再進一步去了解賴清德，賴清德搞出這種莫名其妙的僵局，不惜冒著違憲的罵名，竟然是為了《財劃法》。中央地方分錢的問題，1年了不起增加3000多億，他也要這樣子唧唧歪歪，搞違憲，軍警要加薪，你也要擋，簡直莫名其妙。

郭正亮因此主張藍白硬挺下去，最後的結果是賴清德滿頭包，可能會讓美國更清楚了解到，這個人不能再讓他選2028總統大選。

