不副署非終極目的 徐國勇「盼朝野坐下來談」：國民黨搞砸也搞錯方向

記者劉秀敏／台北報導

民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者劉秀敏攝影）

行政院長卓榮泰宣布不予副署立法院藍白再修版《財劃法》，民進黨立委王世堅17日受訪坦言自己有不同看法，認為即使在野黨有蠻橫不講理的地方，身為執政黨就是要萬事隱忍，以協商方式化解衝突。民進黨秘書長徐國勇今（18）日受訪表示，民進黨本來就是多元政黨，每個人都可以表達意見。他並強調，「不副署」並不是目的，而是希望在野黨、執政黨坐下來談，為國家找出最好的方向。

徐國勇今日赴東吳大學政治系演講，受訪時針對媒體關注黨內是否對「不副署」有雜音，徐國勇表示，其實不是黨內有雜音，民進黨本來就是多元的政黨，每個人都可以表達意見。「不副署」不是目的，而是希望在野黨、執政黨坐下來談，為國家找出最好的方向，「所以，不副署並不是一個終極目的。」

徐國勇直言，國民黨搞砸了也搞錯了方向，本來就是要坐下來談，「是沒出息嘛，因為有人不出席，所以他沒出息，這些活動就是沒出席，所以才會被網友這樣子諷刺他。」其實大家可以看看《憲法》，院際協調權是總統的權力，是力量的「力」而不是利益的「利」。

徐國勇指出，讀過法律的人，有一點法律常識就知道，權利跟義務永遠是相對的，怎麼這些人連常識都不懂？只說這是義務，但不是這樣子的，義務必然伴隨著權利，權利就會跟義務在一起。法律系學生第一課學的就是這個，除非法律有特別規定，才會說「有權利沒義務」或「有義務沒權利」，不然一定是「有義務就有權利」，但如果是力量的「力」，那就不一樣了。

徐國勇表示，王世堅講坐下來談，這是個好事，但問題是國民黨不談，沒出席院際協調，問題就在這裡。

