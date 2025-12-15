不副署、不公布合憲？律師翻《欽定憲法大綱》懂了：以大清為師

行政院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過法案，在野認為此舉將引發憲政爭議。對此，律師葉慶元翻出清朝政府於1908年8月頒布的《欽定憲法大綱》部分條文，並諷刺道，原來民進黨的憲法是「以大清為師」。

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制。另外，行政院長卓榮泰昨（14）日深夜在臉書曬出自己的黑白照，並寫下「我必將善盡民主憲政守門人的職責」，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，因此必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

葉慶元今天在臉書發文，翻出1908年清朝《欽定憲法大綱》部分條文，當中提到，「君上大權」包括：欽定頒行法律及發交議案之權，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行；用人之權，操之君上，而大臣輔弼之，議院不得干預；君上調遣全國軍隊，制定常備兵額，得以全權執行，凡一切軍事，皆非議院所得干預。

葉慶元諷刺，原來民進黨的憲法是「以大清為師」，網友們也在他的貼文留言表示，「馬上要回到君權時代了」、「大清德宗律法沒毛病」、「質疑威權，理解威權，成為威權」、「就說是清德宗呀，沒毛病」。

