不副署、不公布財劃法？ 卓榮泰15：30親上火線說明

朝野近期因財劃法、停砍公教人員年金修法、總預算案卡關，讓朝野關係再陷入僵局，賴清德總統今（15日）上午邀請行政、立法及考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜婉拒出席；行政院稍早通知，卓榮泰將於15時30分在行政院舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制。

行政院稍早通知，今日15時30分於新聞中心舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲、發言人李慧芝共同出席。

廣告 廣告

另外，卓榮泰昨天深夜也在臉書曬出自己的黑白照，並寫下「我必將善盡「民主憲政守門人」的職責」，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，因此必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。他還喊話，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行！」

【看原文連結】