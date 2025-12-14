不副署、不執行惹議 白委轟府院「不守法」釀憲政危機

民眾黨主席黃國昌（左）14日下午出席由三重、蘆洲服務處區主任周曉芸團隊舉辦的「聖誕嘉年華」活動。（張鎧乙攝）

民眾黨主席黃國昌今（14）日出席新北市蘆洲重陽公園舉辦的聖誕嘉年華活動，會前接受媒體聯訪時，針對近期立法院三讀通過法案卻傳出府院「不副署、不執行」的憲政爭議，直言問題已非行政怠惰，而是「根本不守法」，批評賴清德總統與行政院長卓榮泰正將台灣推向民主憲政的重大危機。

黃國昌指出，當前情勢已不是單純是否副署、是否執行的技術問題，而是執政者選擇性守法、選擇性執行法律，喜歡的就做，不喜歡的就不做，法治國原則已被徹底破壞。他反問，若行政院長本身不守憲、不守法，即便倒閣，是否真的會下台，仍令人高度質疑。

談及《財劃法》修正案，黃國昌強調，修法目的在於讓地方政府擁有足夠資源推動建設，無論民眾食衣住行、育樂、醫療照護，幾乎都仰賴地方財政支撐。他質疑，民進黨一方面拒絕給地方政府穩定財源，另一方面卻將資金集中在中央、再選擇性分配，這樣的作法是否符合民主法治國家精神。

黃國昌更直言，投入明年地方選舉的候選人，應公開表態是否支持民進黨苛扣地方經費、不執行《財劃法》，並清楚說明對新北市等地方財政將造成多大衝擊。他批評，若執政黨心態是「只有自己人當選才給錢」，那不僅是對地方自治的傷害，更是赤裸裸的人治思維。

面對媒體追問，若府院最終拍板不副署、不公布，民眾黨是否將採取具體反制作為，黃國昌表示，不願預先揭露行動方案，但再次呼籲賴清德與卓榮泰冷靜思考，切勿跨越民主憲政的紅線。他回顧年初曾勸告總統停止大罷免行動，最終卻出現「32比0」的結果，質疑民進黨是否仍未記取教訓。

黃國昌直言，人民真正期待的是政府好好施政、讓社會安定，而非執政者一再製造對立與衝突，只為選舉輸贏。他強調，3兆元預算掌握在政府手中，人民要的是安居樂業，而不是一個動輒以重選、對抗作為政治手段的政府，這樣的民主，並非台灣社會所期待的方向。

