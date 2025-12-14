不副署、不執行法律？蔡正元列「三道程序」轟賴政府：違法亂紀

身兼民進黨主席的賴清德總統12日邀黨籍立委便當會，定調行政院就財劃法等採取「不副署」或「副署後不執行」均不違憲的決議。前立委蔡正元痛批，這種違法亂紀、無視民主憲政的作法「令人大開眼界」，並直言只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。

蔡正元今（14）日在臉書指出，民主國家的憲法規定，法律的制訂和預算的通過都要經過三道程序，第一道程序是民選國會開會，過半數出席、過半數通過，表示民意決定法律和預算，這是民主憲法的基石；第二道程序是國家元首簽字公布，表示頒行全國讓人民皆知；第三道程序是行政首長副署負責，表示向國會負責的行政首長要負責執行，拒不執行的行政首長要下台辭職。

蔡正元直言，這套憲法制度源自1689年英國光榮革命後的《權利法案》，第一條就是「國王無權制訂法律」，1791年法國憲法將之條文化形成公認的民主政治的基本制度。

「現在民進黨卻要玩一套無知的拳法」！蔡正元指出，第一、國會通過的法律和預算通通不算數；第二、國家元首只有簽字公布週知的義務，民進黨要將之扭曲為國家元首有權不簽字，國會決議不算數，國家元首簽字才算數；三、負責執行的行政首長副署不表示有權否決國會的決議，而是同意執行否則辭職下台，現在卻變成國會決議不算數，行政首長副署才算數。

蔡正元痛批「厲害了，民進黨」，把賴清德的簽字公布的責任，扭曲為有拒絕簽字公布的權力，卓榮泰副署表示負責執行的義務，扭曲為有權用不副署來表示「不負責、不執行」 ；蔡說賴清德和卓榮泰這種違法亂紀、無視民主憲政的作法，令人大開眼界，「只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事」。

