不副署、不執行都合憲？ 民眾黨團嗆：綠向民主憲政宣戰 賴清德準備稱帝

總統賴清德今（12日）邀集所有民進黨立委開會，對於有綠委會後轉述指總統宣稱「財劃法可在合憲範圍內不副署、副署但不執行」，民眾黨立法院黨團發聲明痛斥，綠營高層的共識是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰，並嗆賴清德、行政院長卓榮泰言必稱遵守憲法，卻只想吃憲法自助餐，想把中華民國憲法玩殘，製造憲政災難。

民眾黨團指出，民進黨高層的所謂共識，就是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰。經立法院三讀通過的法律，行政院長根本無權以「不副署」否決，更不可能自行宣告可以不執行。賴清德總統莫非師承「北韓法學派」？若行政院可以憑一己之意、一黨之私決定哪些法律要遵守、哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家，賴清德可以準備稱帝了。

民眾黨團說，財政收支劃分法依法完成立法程序，行政院覆議遭立法院否決後，總統依法就必須公告施行，行政院也必須據此編列並撥付地方政府預算，這是憲法所課予的「明確義務」，絕非政治選項。卓榮泰卻公然宣稱，因其未受邀赴立法院報告，就沒有必須執行的壓力，等同公開主張行政機關可以凌駕法律、選擇性執法。不只財劃法，另包含提高警消退休金的警察人員人事條例、志願役加薪的軍人待遇條例，行政院都打算拒不執行，民進黨政府絲毫不尊重民主審議結果，只有話術和套路。

民眾黨團表示，賴清德總統選前政見會上曾脫口說出：「中華民國是災難」，事後辯稱是口誤，他想講的是「中華民國憲法是災難」，如今才知道原來是假口誤真預言。賴清德總統打從心底不想遵守憲法、不尊重台灣民主體制與權力分立的憲法精神，他自我膨脹已極，違法濫權一步步邁向獨裁。

民眾黨團痛批 :「賴卓言必稱遵守憲法，卻只想吃憲法自助餐，想把中華民國憲法玩殘，製造憲政災難。」

