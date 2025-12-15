「不副署」之後藍白不敢倒閣、但會送行政院長彈劾？！顏若芳指「只能拉仇恨」…諷藍營「被自己手上的武器砸到腳」：監察院有預算嗎？憲法法庭也癱瘓中

隨行政院提出新版《財劃法》覆議案遭立法院否決，傳出行政院長卓榮泰將採取「不副署」手段。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（15日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，「不副署」絕對合憲，藍白兩黨若是不滿，可以提倒閣，「但以現階段來看，他們應該是不敢提」。不過，顏若芳點出，國民黨也很有可能對卓榮泰提起「彈劾」，「但是監察院有預算嗎？」

顏若芳提及，若是行政院對立法院提出的法案「窒礙難行」，是可以合法「不副署」、「不執行」的；而立院若是不滿，可以提出倒閣，「但現在看起來，國民黨不願意發動倒閣，因為若真的倒閣了，他們自己都很危險」。

顏若芳表示，國民黨不提倒閣，就只能「拉仇恨」，甚至有可能「彈劾」行政院長、送監察院。不過，顏若芳嘲諷，「藍白被自己手上的武器砸到腳，監察院有預算可以執行嗎？」同時，她點出，國民黨現在也無法將法案提釋憲，「因為憲法法庭正癱瘓中」。

