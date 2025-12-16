不副署「停砍公教年金」修法？ 鍾佳濱：可能藉此防國會爆衝

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德昨深夜發表談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對於在野黨強推「停砍公教年金」相關法案，未來行政院是否也可能採不副署的方式反制，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今透露，相信未來行政院在憲法法庭恢復正常運作之前，恐怕只有用這樣的手煞車，防止國會繼續爆衝。

立法院國民黨團上週挾人數優勢，在立法院院會三讀通過「反年改修法」。賴總統昨晚發表錄影談話提及此事，強調年金改革不能走回頭路，該法案一旦實施，年金將提早破產，全體國人必須額外付出近7千億元填補基金缺口、平均每人3萬元，勞保、農保和國民年金等將成犧牲品。

鍾佳濱今表示，「倒改年金」，很多民間團體都表達了抗議和反對，對於這樣的國家重大改革，全教總前理事長也表達了非常遺憾。代表全國教師的全教總，過去在前總統蔡英文推動年金改革時，清楚地站在現職教師以及能夠讓退休教師權益得到永續保障的情況之下，全力支持當時蔡總統推動的年金改革。

鍾佳濱指出，沒想到曾幾何時，現在的全教總居然漠視現職教師權益，呼應藍白主張，對於年金倒改可能造成的後果，不只是傷及在職教師的權益，也會讓剛退休不久的教師，未來恐怕不能得到年金永續經營的結果。

鍾佳濱說，因此，對於賴總統提出立法院多項法案顯然違背社會主流民意，甚至牴觸國家利益，類似這樣的法案，相信未來行政院在憲法法庭恢復正常運作之前，恐怕只有用這樣的手煞車(指不副署)，防止國會繼續爆衝。

