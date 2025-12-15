「不副署」其實是政院反制總統的武器？林濁水揭憲法真正用意：現在變憲政亂象

財劃法修法引起朝野爭執，在野黨否決政院覆議案，定調通過其黨團版本修法，傳出府院對此將以「不副署、不公布」方式進行反制。對此，前立委林濁水今（15）日在臉書發文，分析政院「不副署」的憲法與憲政邏輯，並直言正當性來源已從政院換成總統，政院「根本沒有決定權」。

林濁水表示，傳出民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。「舊憲法」規定副署權，是政院在得到國會信任的前提下擁有制衡總統的正當性；而「新憲法」取消國會閣揆同意權，但增加倒閣權，意味著閣揆行使權力的正當性來源有二，總統和國會。

林濁水指出，因此若行政院一定要使用副署權制衡總統，正當性來源仍然是國會，但一旦國會惡搞亂政，要首創世界先例，用副署權倒過來制衡國會，正當性來源豈不是就換成總統？

林濁水分析，這樣一來，不副署國會法案，豈不是應該由總統下令發動，怎可以由行政院「自行決定」，意即行政院豈不是根本沒有決定權？「20個月來，政黨愈角力憲政亂象愈讓人摸不淸楚所以，不知將尹於胡底。」

