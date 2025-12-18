「不副署」到底是什麼？有先例？ QA一次看懂
朝野僵持不下的財劃法，在行政院長卓榮泰「不副署」後，引發憲政爭議。卓榮泰稱，對立法院三讀通過的法案不副署有3大原因：「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」，並喊話若立法院對此有意見，可以依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票來制衡。但藍白批府院才是違憲，不尊重國會。
到底「不副署」是什麼意思？有過先例嗎?《中時新聞網》特別整理「不副署」相關QA，讓讀者快速看懂：
Q1：不副署是什麼意思？
A：「副署權」是依據《憲法》第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。副署制度是為了建立 責任政治，行政院長要對總統公布的法律負連帶責任，並依法行政。
這也代表著行政院長不副署的法案不會生效。
然而依此，包括綠營前立委林濁水都曾指，卓榮泰「不副署」權，事實上應是指反對賴清德總統才對，但卻被拿來反對國會。林日前發文曾喊「太怪了」，這次不副署，就「形式」上是對總統公佈的法律「財劃法」不副署，換句話說形式上是在挑戰總統；但實質上卻是在挑戰立法院。也就是說，不只是不副署，而是完整的程序是「總統公部而行政院不副署」－ 總統公布然後行政院否決總統的公布。
Q2：曾有不副署之例？
A：有一案類似。在1990年代，時任總統李登輝欲升任總統府參軍長蔣仲苓為一級上將，但未獲時任行政院長郝柏村副署，顯示郝並不認同該「人事案」，最終此案無疾而終。（註：該案性質並非立法院通過的法律）
而綠營近來以此人事案例對比卓榮泰的不副署，但根據《中國時報》今（18日）報導指出，前立法院長王金平16日曾說，這是錯誤的對比；據轉述，王金平指出，當時李登輝只是表達有此想法，案子都還沒拿出來，郝柏村堅持不副署，經多方協調後，李登輝就退讓了，這與立法院已經完成三讀法案，行政院長卻不副署，完全是兩回事。
Q3：不副署 有何衝擊？
A：若立法院對行政院不副署的決定有意見，立法院可依據憲法增修條文第3條第2項第3款規定，對行政院長提出不信任案，若通過，行政院長必須辭職。但同時行政院長能呈請總統解散立法院，立法院解散後，應在60日內改選。
Q4：在野黨會提出倒閣嗎？
A：目前不確定。有藍委指出，是行政院不依法執行三讀法律，違背權力分立原則，不隨民進黨幼稚想法起舞，根本沒有想過倒閣。白委表示，綠營一而再、再而三創造對立衝突，稍早大罷免選輸後，又想要藉由倒閣、解散國會來重選，只想選到贏為止，這不是台灣人民期待的民主與政府。
Q5：在野如何看待？
A：國民黨團：按《憲法》與《憲法》增修條文義務，除總統「應」公布法案外，此前行政院長在覆議案被否決後也「應」接受，並沒有選擇抗議、不執行立院通過法律的憲政權力。依目前情勢，藍白已進行相關程度溝通，表態要有長期抗戰準備。
