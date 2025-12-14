不副署 卓誓言當憲政守門人

賴清德總統今將在總統府邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，會後由卓揆說明。圖為去年5月賴清德與卓榮泰出席「行動創新AI內閣新閣策勵營」活動。（姚志平攝）

近日《財劃法》、停砍年金等修法爭議延燒，賴清德總統15日將在總統府邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，茶敘將照常舉辦，預計從上午10時35分開始至中午12時，全程採閉門形式進行。據悉，府院已拍板《財劃法》修法將以「不副署、不公布」抵制，行政院長卓榮泰預計今日決定後對外說明。

卓榮泰昨深夜發文，稱自己將善盡「守門人」職責，拚了命撲倒也要阻止違憲行為。

賴總統原定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲，赴總統府進行國政會商，但韓日前已婉拒出席。據規畫，賴總統今日10時30分召集院際國政茶敘，會前率領行政院與考試院正副院長進入大禮堂，在合影後開始茶敘，預計進行85分鐘，至中午結束。

廣告 廣告

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，周末密集開會，盤點爭議後續可能因應措施，卓榮泰在今日國政茶敘後，召開記者會向國人說明。

賴清德昨表示，《財劃法》2次修法大幅削弱中央政府財政，如按照新法編列預算，中央每年須舉債5000多億元。政府缺乏足夠資源支應災害應變，未來可能由地方政府單獨承擔，造成救災效率降低，也讓災後復原工作直接受衝擊。

面對府院擬採不副署《財劃法》，綠委王定宇表示，立法院通過的案子，行政院長可以依照《憲法》不副署，該案便無法生效；立法院同樣也可以依照《憲法》授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案（意指倒閣）。