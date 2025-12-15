不副署！ 在野下一步？ 大法官釋憲.不信任案「皆卡關」

台北市 / 綜合報導

在行政院長卓榮泰提出不副署之後，在野黨又會祭出什麼策略呢？目前來看，一是可以向憲法法庭提出釋憲，但此刻憲法法庭，因為大法官人數不足暫時停擺；第二條路是對行政院長提出不信任案投票，也就是所謂「倒閣」，但如果倒閣按照法令得「解散國會」，也就是重新進行立法委員選舉，這樣不僅勞民傷財，還可能讓藍白多數席次重新洗牌，目前國民黨黨團表示不會奉陪，不過卓榮泰也表示，如果被提不信任案，那將會是民主勳章、護憲鬥士。

總統賴清德率隊走進會場，面對朝野緊張關係，今（15）日舉辦國政茶敘，府方出席的，包含總統賴清德副總統蕭美琴，總統府秘書長潘孟安還有受邀的，行政院長卓榮泰考試院長周弘憲，唯獨立法院長韓國瑜婉拒出席。

行政院長卓榮泰說：「總統也前後兩次，邀集相關院的院長，進行國政會商，但令人遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統的邀請。」不滿韓院長缺席，矛頭直指國會違法違憲，如今拍板財劃法不副署，接下來在野黨恐怕也有策略。

其一可能方向，是向憲法法庭提出釋憲，但此刻憲法法庭大法官人數，也因藍白憲訴法修法人數不足，無法做出決議暫時停擺，第二條路則是立院對閣揆，提出不信任案投票也就是所謂「倒閣」，不過行政院長依法得向總統提出「解散國會」，屆時將重新選舉不僅勞民傷財，還可能讓藍白多數席次重新洗牌。

立委(國)羅智強說：「倒閣這個說法，我們已經講得很清楚，民進黨自己提倒閣，國民黨不奉陪。」行政院長卓榮泰說：「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨，提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士。」卓揆的一句我願意，等於再度把球丟回立院。

