「不副署」眷改條例修正案！卓榮泰：侵犯政院施政計畫、編列預算專屬權

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白日前在立院挾人數優勢三讀通過《眷改條例》，其中放寬老舊眷村定義年限，被質疑替「慈仁八村住戶遷移爭議案」量身修法。對此，行政院長卓榮泰今（6）日提出，立法院針對特定個案修法，違反平等原則，他決定不予副署。

卓榮泰今日表示，立法院修正國軍老舊眷村改建條例，違反平等原則，也無視已經確定的司法判決。（行政院提供）

卓榮泰今早出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮。他會前受訪表示，立法院修正國軍老舊眷村改建條例，是完全針對特定個案所為的修法，明顯違反平等原則，也無視已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金的財務造成負擔，更嚴重侵犯行政院的施政計畫，以及編列跟提出預算的專屬權。

卓榮泰說，為了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，基於憲法賦予行政院院長的副署權，所以這次老舊眷村改建條例的修正，他決定不予副署，這是一個重大的決定。

