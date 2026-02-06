不副署《眷改條例》修法！卓榮泰批：針對特定個案、違反平等原則

立法院於1月16日三讀通過由國民黨立委羅智強提案的《國軍老舊眷村改建條例》，將「國軍老舊眷村」定義放寬為「眷改條例公布施行前（1996年）興建完成的軍眷住宅，且有改建之必要」。對此，行政院長卓榮泰表示，立院本次修法完全針對特定個案，明顯違反平等原則並侵犯行政院預算權，因此決定不予副署。

卓榮泰指出，立法院這次修法是「完全針對特定個案所為」，明顯違反平等原則，也無視已確定的司法判決，同時將對老舊眷村改建基金財務造成負擔。卓榮泰也批評，本次修法更侵犯了行政院依憲法形成施政計畫，以及編列、提出預算的專屬權。

卓榮泰表示，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，他也基於憲法賦予行政院院長的副署權，決定就本次條例修正「不予副署」。

行政院發言人李慧芝補充指出，本案實際上只適用在某眷村，屬典型針對特定案件所進行的個案立法，並悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」。

李慧芝表示，修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，行政院因此認為違反憲法平等原則。

責任編輯／周瑾逸

