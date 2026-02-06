不副署「眷改條例」！卓榮泰宣布「重大決定」成2026年首例，行政院六大理由曝光

藍白聯手在立法院三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》，將老舊眷村認定時間從民國69年放寬至85年，並新增「且有改建之必要」條款，引發各方論戰。 對此行政院長卓榮泰周五（2/6）正式宣布「重大決定」，決定對「眷改條例」不予副署，這是行政院2026年（民國115年）第一個不副署立法院修法之狀況。 卓揆說明政院不副署的六大理由，包括此修正是針對特定個案所為修法、違反平等原則、無視已確定司法判決、造成老舊眷村改建基金財務負擔、侵犯行政院依憲形成的施政計畫、侵犯行政院編列與提出預算之權。

藍白聯手三讀羅智強「眷改條例」 國防部已示警多項問題

中國國民黨、台灣民眾黨聯手於1月16日的立法院院會上，挾多數優勢表決通過國民黨立委羅智強為其選區所提的「眷改條例」修正，將「老舊眷村」認定時間，從民國69年大幅放寬至民國85年，且新增「且有改建之必要」條款。

廣告 廣告

羅智強當時說明，此修正是要解決「慈仁八村」50戶「歷史共業」，並駁斥「圖利豪宅」指控。

當時修法協商過程中，國防部官員已明確表示，修正條文有「不確定法律概念」，認定基準不明確恐衍生爭議，且會讓512户散戶跟進索償，恐面臨30億元財務缺口。

國防部也就該修正案多次示警「眷改基金」已負債逾千億元，且指出「慈仁八村」案件，早於馬政府時期就在最高行政法院判決敗訴定讞。

卓榮泰宣布重大決定 不副署「眷改條例」成今年首度

對此，卓揆周五出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮，行前受訪被問及「眷改條例」副署與否議題。

卓揆表示，立法院這次針對「眷改條例」修正，完全是針對特定個案所為的修法，明顯違反平等原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對（國軍）老舊眷村改建基金財務造成負擔，最嚴重的，是侵犯行政院依照《憲法》形成施政計畫，以及編列與提出預算的專屬權。

卓揆強調，為了捍衛《憲法》平等原則與權力分立原則，他也基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，所以他決定這次的「眷改條例」修正，他決定不予副署，「這是一個重大的決定」。

六大理由不副署 行政院：捍衛憲法平等與權力分立原則

行政院發言人李慧芝周五補充，由於該案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

李慧芝表示，除此之外，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此卓揆已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就這次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。

羅智強轟：政院不副署架空立法院 構成毀憲亂政、民主倒退惡例

羅智強向媒體表示，民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲，製造更大的問題。

他炮轟行政院以「不副署」架空立法院，已構成毀憲濫權，製造更大政治與制度危機，寫下民主倒退惡例。



羅智強直言，「眷改條例」修法僅影響慈仁八村50戶眷戶，可填補財務黑洞、活化資產並挹注國庫，屬多贏方案，然行政院卻拒不執行，放任眷戶遭不公對待、新眷舍閒置與公帑持續浪費，踐踏權力分立，濫權政府絕對會受民意反彈。

相關新聞： 藍白續擋總預算、讓爭議三法過關...賴清德要人民評評理：韓國瑜應發揮議長權責！政院擬採合法合憲救濟





更多今周刊文章

台灣石化大廠驚傳大裁員、產線停擺！逾百名員工「過年前失業」…周邊房價有影響？專家這樣說

2月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」今天一次入帳近4萬

吃起司補鈣行不行？小心2片「鈉含量」就超標，營養師解析怎麼挑最健康：4種人要少吃