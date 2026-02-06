不副署《眷改條例》！行政院給原因：已違憲

▲行政院今（6）日宣布不副署《國軍老舊眷村改建條例》！行政院發言人李慧芝（圖）表示：個案早已敗訴，此修法已違憲。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 針對立法院於1月16日三讀修訂的《國軍老舊眷村改建條例》，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，由於本案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，此次立法不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」，且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

除此之外，李慧芝提到，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此行政院卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

政院不副署《眷改條例》 羅智強怒：民代幫忙解決問題政府竟不准

未經同意即翻拍！議員發起拒看《世紀血案》：不支持嗜血商品

姚文智從影獲7千萬補助！郭正亮點1爭議：只有民進黨的人會拍嗎？