「不副署」絕非獨裁！卓榮泰：若被毀憲亂政國會倒閣是畢生「民主勳章」

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（15）日舉行「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，近日行政院提覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰今（15）日宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。若立法院對行政院不副署的決定有意見，立法院可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款的規定，對行政院長提出不信任投票制衡。他強調，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟，身為院長被一個毀憲亂政的國會跟政黨倒閣不信任，將是他畢生「民主勳章」，願意成為護憲鬥士，跟國人走上護憲護國的道路。

朝野針對《財劃法》攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白今年11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為三讀條文窒礙難行，向立法院提出覆議案，但未獲支持，今天則確定不副署，法案無法生效。



卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會指出，這會期總質詢結束那天，他再次強調，共同合作才是國人最大要求，一起以國家為念、以每一位國人為念，還是令人遺憾痛心，《財劃法》覆議案立法院不安排行政院說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，行政院所提出的《財劃法》版本，也完全無法排入審查。



卓榮泰並指出，到這時候，行政院已經窮盡憲政救濟各種可能，而今只剩下不副署這一途徑。基於憲法權力制衡設計，若立法院對行政院不副署的決定有意見，「立法院可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款的規定，這是憲法賦予立法院的權利，可以對行政院長提出不信任投票制衡」。



卓榮泰強調，行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為他可以受到立法院憲法所賦予的不信任案，來做不同的表示。

媒體詢問，對於在野黨批評是獨裁作為一事？卓榮泰反擊指出，過去一年七個月當中，立法院總質詢面對比較大聲的質詢，他會比較用力回覆之外，很少主動公開跟立法院做任何不必要的對立，甚至多次公開跟私下、不拘任何形式的拜會，提出各種解決之道，但所有努力都沒有一件達成。



卓榮泰指出，就跟立法院長韓國瑜談好的後續工作，也沒有一件可以如願，甚至在談好的時程之前，立法院突然爆出突襲動作，財劃法修法就是，「對我來說已經深感無奈」。

卓榮泰批評，行政權一再被削弱，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、國會獨裁，沒有方式可以救濟才叫獨裁，「立法獨裁！」無人可以控制，無人可管，擴權到搶錢，到今天破壞行政體制，立法委員有意見，還是可以提出不信任案倒閣，這就不叫行政院獨裁，有後續救濟，有法律機制跟憲法機制就不叫獨裁。



卓榮泰強調，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟，身為院長被一個毀憲亂政的國會跟政黨倒閣不信任，將是他畢生「民主勳章」，願意成為護憲鬥士，跟國人走上護憲護國的道路。

