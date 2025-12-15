「不副署」藍白不敢提倒閣？他驚喊：113席立委全支持卓榮泰

政治中心／黃韻璇報導

行政院長卓榮泰15日舉行「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，近日行政院提覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，為憲政首例，遭藍白立委痛批是「毀憲亂政」，不過似乎仍不打算提倒閣案。對此，政治評論員張益贍就用一邏輯酸爆藍白，直言「國會113席全數支持卓榮泰」。

行政院長卓榮泰昨（15）日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，向國人報告行政院的重要決定：針對立法院今年11月14日三讀通過的財政收支劃分法修法案，本人身為行政院院長，依照中華民國憲法第37條，決定「不予副署」本次修法，以捍衛「憲法權力分立原則」、堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，並確保「國家發展及財政穩健」。

廣告 廣告

接下來外界也關心在野黨是否會提出「倒閣案」，因為若在野黨進行「倒閣」，就可由總統宣布「解散國會」，推動立院全面改選。

不過政治評論員張益贍就指出，民進黨51席立委支持卓榮泰行政院「不副署」國會惡法，然而國民黨52席立委、無黨籍2席立委、民眾黨8席立委若不提「倒閣案」，就等於是變相支持行政院「不副署」的作為。張益贍直言，「國會113席全數支持卓榮泰，難得有一件事獲得朝野立委全數同意！」

更多三立新聞網報導

藍白批卓榮泰不副署財劃法獨裁違憲 律師：轉移不敢倒閣的心虛

不副署藍白罵「毀憲亂政」！他酸爆：你們突然開始重視憲法，太晚了吧

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

要求撤回傷害國家法案！賴清德表態「赴立院國情報告」 完整談話內容曝

