不副署「藍白卻不敢提倒閣」？他曝絕望現況：支持者開始奚落沒路用

政治中心／黃韻璇報導

行政院長卓榮泰15日舉行「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，近日行政院提覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，為憲政首例，遭藍白立委痛批是「毀憲亂政」，不過似乎仍不打算提倒閣案。對此，政治評論員周偉航就表示，依照藍白邏輯「不就代表他們信任卓榮泰內閣」，民進黨立委王義川也直言「想到白藍支持者開始奚落白藍的立委沒路用，就覺得舒服」。

行政院長卓榮泰昨（15）日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，向國人報告行政院的重要決定：針對立法院今年11月14日三讀通過的財政收支劃分法修法案，本人身為行政院院長，依照中華民國憲法第37條，決定「不予副署」本次修法，以捍衛「憲法權力分立原則」、堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，並確保「國家發展及財政穩健」。

藍白是否會提倒閣案引發關注。（圖／資料照）

接下來外界也關心在野黨是否會提出「倒閣案」，因為若在野黨進行「倒閣」，就可由總統宣布「解散國會」，推動立院全面改選。政治評論員周偉航就表示，如果藍白未提不信任案，依國民黨、民眾黨過去「沒投賴清德就是反賴清德」的邏輯，不就代表他們信任卓榮泰內閣？

民進黨立委王義川同樣在Threads發文，直言「等了一整天白藍立委無力、絕望的回應，看起來白藍立委接下來每天都會哭喪著臉了！又不敢倒閣，就只能怨天尤人，想到白藍支持者開始奚落白藍的立委沒路用，就覺得舒服！」

