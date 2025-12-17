不副署「藍白大砍預算報復？」鍾佳濱回「去年沒不副署也被砍」：在野只為政治利益、為「鄭習會」創造條件非常不智！

行政院長卓榮泰不副署藍白版本財劃法，前立委郭正亮預測「藍白接下來一定大砍預算報復」。民進黨團幹事長鍾佳濱今（17）日對此回應，藍白大砍預算非首次，去年沒有不副署也是被大砍，如果今年再次走上老路，那只證明在野黨為了政治利益，不惜讓政府停擺，並為「鄭習會」創造條件，是非常不明智的手段。

《放言》記者今日詢問鍾佳濱，在卓榮泰不副署後，郭正亮預測藍白接下來一定會大砍預算來報復，一旦砍下去不可能恢復，「這絕對是憲法災難」；郭正亮並說，這個會期最眾所矚目的就是國防預算，如果預算被砍，「難道你（賴政府）要請AIT出來協調嗎？這不就變成大笑話？」

對此，鍾佳濱回應，藍白大砍預算已經不是第一次，去年沒有採取不副署也是被大砍預算，如果今年再次走上癱瘓政府的老路，那只證明在野黨為了政治利益，不惜讓政府停擺，是非常不明智的手段。

鍾佳濱再說，針對財劃法，行政院、民進黨團都多次找在野黨溝通，甚至提出連藍營地方首長都首肯的版本，無奈民眾黨認為「too late」，配合國民黨三修財劃法，事實證明不是行政院或民進黨團沒誠意，而是藍白鐵了心要惡搞，若藍白真的有心化解僵局就讓憲法法庭恢復運作，讓憲政機制來進行仲裁。

鍾佳濱並說，依照媒體報導，國民黨為了讓鄭麗文順利見到習近平，不惜以擋下國防預算為條件，「所以國民黨若大砍政府預算，並不是因為政府做了什麼事，而是為了鄭習會積極創造條件。」

鍾佳濱最後說，不過，亂砍預算的後果，就是打詐工作、邊境食品檢查、國土防衛都收到影響，最終受害的都是人民，如果藍白又要透過教訓人民，成就自己的政治利益，相信終將被民意反噬，呼籲藍白三思，以蒼生為念。

