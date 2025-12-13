「不副署」財劃法機率高？ 「不副署、副署後不執行」兩招反制藍白

行政院針對《財劃法》提出的覆議案遭立法院否決後，政院最晚必須在本月15日前副署，並交由總統公告。只是，傳出就在身兼民進黨主席的總統賴清德與黨籍立委便當會後，府院目前決議以「不副署」方式反制，藍白再度砲轟，指其破壞民主法治。

綠委便當會 定調不副署、副署後不執行兩招反制

因應立法院在野黨團接連強推爭議法案，釀成憲政僵局，身兼民進黨主席的總統賴清德昨（12）日親自邀請黨籍立委舉行便當會，會中研商應對策略，並拍板兩大反制手段。

廣告 廣告

定調行政院長「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。尤其藍白突襲再修正的《財劃法》，如今覆議案遭立院否決並送回政院，傳出府、院、黨近期密集與專家研議，目前傾向朝「不副署」的方式辦理，只是這也將創下閣揆不副署法律案的憲政首例。

民進黨立委吳思瑤表示，「我個人認為不副署是一個可以善用的方法，不副署也好，或是副署之後不執行，黨團會全力的支持行政部門最終的定奪。」

府院擬不副署財劃法 學者：沒副署總統不用公布

法學專家張嘉伊表示，總統要公布法律，必須取得行政院院長或各部會首長的副署；若未經副署，總統便無法公布。這畢竟屬於例外情況，違背憲法程度很高的法律，通常也不會走到這一步。

憂開創新憲政慣例 藍白轟「台灣是法治還人治？」

政院不副署背書，總統也無須公告，等同擱置三讀法案，藉此強化反制力道。只是，此舉恐怕形成「新的憲政慣例」。

國民黨立委王鴻薇痛批，「請問一下台灣還是法治社會嗎？台灣難道是人治社會嗎？不願意副署，這個都是毀憲亂政！」民眾黨立委黃國昌也表示，「哪一個民主憲政國家，可以有少數的行政權，幾個人自己決定，我要不要守法。」

行政立法兩院，衝突持續擴大，也動搖我國憲政秩序。

台北／蔡昀彤、黃偉財 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

總統邀3院國政茶敘...韓國瑜不去 政院：卓榮泰將出席盼尋合作空間

賴清德12/15邀「國政茶敘」韓國瑜突稱不克出席 府：意外與不解

林延鳳問蔣萬安何時致電藍黨團談助理費 蔣反嗆那妳打給卓榮泰