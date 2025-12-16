政治中心／綜合報導



總統賴清德多次呼籲立法院撤回爭議法案，更於15日發表「院際國政茶敘後錄影談話」，表達支持行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》，在野則認為此舉「違憲」，多方立場支持者對此展開激烈辯論，對此英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩則在臉書分析執政黨下一步「必須同步推進3件事」，提到重點就是「不副署是守住底線，接下來要做的，是把危機轉化為重新取得民意授權的起點。」。





不副署《財劃法》僅是止血非終局！他揭解套僵局「3劇本走向」：把危機轉化

賴清德支持行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》。（圖／民視資料照）

廣告 廣告

汪浩於臉書提及行政院長卓榮泰對違憲法案行使「不副署」決定，他認為這是憲法賦予的責任，「非權力擴張」，不過他也認為目前不副署「只是止血，不是終局」，並提醒未來若缺乏清楚解方，政局長期僵持，中間選民終將會把不穩的代價算在執政黨身上，這些都是過往經驗可見的警訊，汪浩建議府院黨下一步必須同步推進3件事，並詳細解釋第一點是「比照大選規格走入民間」，由總統、閣揆、立委與黨部首長直接向社會說清楚：為何不副署、哪些法案違憲、替代方案是什麼，並提出可妥協、可前進的路徑，讓人民看見治理而非對抗。

不副署《財劃法》僅是止血非終局！他揭解套僵局「3劇本走向」：把危機轉化

汪浩認為卓榮泰行使「不副署」決定這是憲法賦予的責任，而非權力擴張。（圖／民視資料照）

第二點「總統應盡快再提名七位大法官人選」，重點就是修復憲法法庭，讓憲政爭議回到制度裁決，而非無限政治消耗，將責任歸屬立法院，最後第三點「民進黨必須務實面對最壞情境」，提前完成重選立法院的候選人布局，一旦在野黨倒閣、國會解散，立即公布名單，展現承擔與準備，汪浩提醒目前不副署是「守住底線」，但接下來要做的，則是把危機轉化為重新取得民意授權的起點。





原文出處：卓榮泰不副署《財劃法》非終局！他揭解套僵局「3劇本走向」：把危機轉化

更多民視新聞報導

57歲王必勝突爆「蔡英文、陳時中」合體了！反差震撼網：認不出

陳佩琪遭酸1點「不比第一夫人」！揭阿北「差點沒命」內情全說了

賴清德「問答太跳針」遭指狀況外！她親還原「3反轉真相」打臉了

