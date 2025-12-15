不副署《財劃法》！卓榮泰嗆可倒閣 Cheap反諷「免洗筷院長換立院多數？」

行政院長卓榮泰。（圖／侯世駿攝）

針對在野黨聯手通過《財政收支劃分法》修正案，行政院15日決定以「不副署、不公布」方式反制。行政院長卓榮泰強硬表態，若立法院對此不滿，可提出倒閣案。此言一出，引發各界議論。網紅Cheap隨即發文諷刺此舉「非常好笑」，指出「想用免洗筷院長換人家真金白銀的立法院多數」，並質疑此種策略的可行性與合理性。

根據《財劃法》修正案內容，在野的國民黨與民眾黨聯手，主張中央應增加對地方政府的財政分配比例，引發行政部門強烈反彈。行政院曾提出覆議要求立法院重新考慮此案，但最終仍遭在野黨否決，形成行政與立法之間的僵局。

卓榮泰15日表示，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。他進一步指出，立法院若不滿行政院的處理方式，可以依法提出倒閣案。此言形同挑戰立院，態度強硬罕見。

對此，網紅Cheap透過社群平台表達看法，批評當前政治情勢並表示：「我滿佩服說出『怎麼不敢提倒閣』的人，因為真的很好笑，怎麼可以嚴肅地說出這句話還不笑？」

他指出，目前藍白聯手在立法院掌握過半席次，卻面對一位「免洗筷」般可隨時替換的行政院長。即使倒閣成功，總統賴清德仍可任命新院長，讓局勢回到原點。他形容：「卓榮泰下來又如何？賴清德可以再換100個『卓榮泰』上去。」

Cheap以撲克牌作比喻，指出藍白目前手握「同花順」，已在國會佔有優勢，不需冒選舉風險再重新洗牌。他質疑：「你要我蓋牌重發？白癡嗎？」

此外，他也提及倒閣背後可能引發的國會解散與立委重選問題，認為這是一場代價高昂的政治博弈。他強調，藍白陣營即使擁有高民意支持，也不必冒險進行大選，「贏家不需要再賭一次」。

根據目前憲政制度，若立法院通過不信任案倒閣成功，總統可選擇任命新院長或解散立法院，進行全面改選。行政院選擇不公布立法院通過的法案，雖屬罕見，但並非違憲，也凸顯行政與立法間的對峙進一步升高。

