不副署《財劃法》！卓榮泰揭3原因、加註意見：侵害行政權、明顯違憲

行政院長卓榮泰在副院長在鄭麗、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣不對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院日前針對《財政劃分收支法》提出覆議，遭到國民黨團、民眾黨團否決。對此，行政院長卓榮泰今（15）日表示，他決定不副署本次的修法。

行政院今下午3時30分於舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、政委林明昕、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等人與會。

卓榮泰表示，行政院是國家最高行政機關，他身為院長必須依照《憲法》規定，忠誠履行職務與責任。他說，他今天在這嚴肅、正式召開記者會，他要報告行政重要決定，立法院11月17日三讀通過的《財劃法》，他身為行政院院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次的修法。

廣告 廣告

卓榮泰表示，立法院再修正的《財劃法》有其明顯違憲之處，包括第一，違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明、實質討論原則，破壞民主程序；第三，一旦施行將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰指出，依照憲政體制，行政、立法院的憲政爭議，理應由憲法法庭做最終判決，但立法院不合理拉高憲法法庭議決門檻，並杯葛總統提出的的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議的能力。他說，今天是公布法案的最後期限，他必須以不副署的方式捍衛民主憲政及國家發展。

卓榮泰表示，他已經完成不副署的權利，並且加註意見。他並指出加註的意見，「依《憲法》第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正《財劃法》，過程與內容背離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護憲法賦予本院之預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

財劃法政院擬不副署藍白跳腳！她喊話卓榮泰：讓全民明白行政院不副署的合法性

擬不副署財劃法 卓榮泰下午3時30分親上火線：阻止違憲行為越雷池一步