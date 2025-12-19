不副署《財劃法》！卓榮泰曝決定不難

▲卓榮泰表示，一旦副署生效，「我們就是違法的行政院」。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會昨移請監察院彈劾卓榮泰，監察院今（19）日赴行政院進行年度巡察會議，引起關注。卓榮泰致詞時表示，他日前代表行政院，宣布不副署藍白再修版財劃法，這是一個非常慎重的決定，但對他來講並不為難，因為一旦副署生效，「我們就是違法的行政院」，雖然引起很多的憲政秩序的討論，「我們都欣然面對」。

卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、監察院副院長李鴻鈞等人上午出席「監察院114年巡察行政院會議」。

卓榮泰表示，歡迎李鴻源帶領所有的監察委員，來行政院進行年度的巡察座談，每一次的巡察會談，都督促行政院各部會在推行各項政務當中，給予很多的指導，特別表示誠摯感謝，而在我國憲政的體制底下，行政院、監察院都是憲政機關，行政院負責政策的規劃執行，監察院是最高的監察機關，負責查察行政機關及公務人員有無違失的情況，其關鍵的案子，也都是行政院在推動政務時重要的參考，希望兩院能夠本於職責，提升政府的施政效能，共同解決國人所關心的問題。

卓榮泰提到，過去這一年，國家遭遇非常多的一些衝擊，在內、在外都有。國際局勢方面，面臨美國關稅貿易的新秩序談判，整個產業供應鏈發生很多變動，也帶動全球經貿產業鏈重整，由鄭麗君帶隊的談判團隊，正緊鑼密鼓的在可預見的時間中，能將這項重要的談判工作，予以確認，給國內各產業一個穩定的心情，同時政府也已擬定所有相關產業的支持政策，而立法院也已經同意、審查過整個特別預算，替產業重新適應這種後關稅時代的新的社會和全球秩序。

卓榮泰說，國內遭遇相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，都影響到很多地區居民的生活、產業的發展，而政府也擬定各個不同的特別預算，在各個受災地區執行災後復原工作。

話鋒一轉，卓榮泰感嘆說，立法院在這時提出不少爭議法案，讓行政院面臨內外各種挑戰時，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行一些法案上面的討論，因此他日前代表行政院，依照憲法第37條的規定，決定就造成國家財政重大負擔、造成明顯違反公債法的財政收支劃分法的修正案「不予副署」，這是一個非常慎重的決定，但對他來講並不為難，因為一旦副署生效，就會產生違法的預算案，「那我們就是違法的行政院」。

卓榮泰說，要不讓財劃法生效，但目前已沒有辦法透過大法官會議進行釋憲，唯有暫時讓它沒有辦法生效，所以不予副署，是現在窮盡各種救濟方式當中不得不的作為，雖然引起很多的憲政秩序的討論，「我們都欣然面對」；他強調，對於不予副署的決定，最終目的是希望能回歸到憲政秩序、理性討論之中。



