不副署《財劃法》 卓榮泰：《憲法》權力制衡設計非行政權獨裁

行政院卓榮泰院長召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。李政龍攝



行政院長卓榮今(12/15)日宣布不副署立法院通過的《財劃法》修正案，他強調，不副署的行為是基於《憲法》權力制衡的設計，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以依照《憲法》賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡。因此，「不副署的行為，並非行政權獨大，也絕非獨裁」。

卓榮泰表示，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的《財劃法》施行後，將使公共利益遭受無法回復的重大損害，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」，無法副署施行這樣的《財劃法》。

廣告 廣告

他說，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立法院各個黨團，總統也兩次邀集相關院長國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。遺憾的是，韓國瑜無視《憲法》，今天拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了合作往前走的道路。

卓榮泰強調，《財劃法》覆議案立法院不安排行政院去說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的《財劃法》修正版本，也完全無法排入審查。自此，行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路。

他指出，《中華民國憲法》既然賦予行政院院長「副署」權，面對違憲違法的法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，是身為行政院院長的必須採取的方式，這是《憲法》賦予行政院院長的責任。

卓榮泰說，他秉持「忠於國家，忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，鄭重向國人報告，稍早他已經在總統令稿上加註意見：「依《憲法》第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在《憲法》上，行政院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。 惟立法院本次修正《財劃法》，過程與內容悖離民主 原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護《憲法》賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對《憲法》之忠誠」。

更多太報報導

不副署《財劃法》揭三大理由！ 卓榮泰最新說明曝光

政院宣布不副署財劃法 王鴻薇批擴權、反民主：卓榮泰告別良知

確定了！卓榮泰宣布：不副署財劃法