不副署《財劃法》只是「止血」！汪浩疾呼府院黨做「3件事」將危機化為取得民意起點：與社會溝通、修復憲法法庭、準備重選立院之布局

藍白聯手惡修《財劃法》、否決政院覆議案，行政院長卓榮泰昨（15日）正式拍板「不副署、不公布」反制，引起熱議。對此，英國牛津大學國際關係博士汪浩指出，不副署頂多只是「止血」，政府下一步必須同步推進「3件事」，把危機轉化為重新取得民意授權的起點。

針對行政院決定不副署《財劃法》，汪浩昨日於臉書以「行政院長不副署，執政黨下一步怎麼辦？」為題發文指出，行政院長對違憲法案行使「不副署」，是憲法賦予的責任，而非權力擴張，「但不副署只是止血，不是終局」。

汪浩說，若缺乏清楚解方，政局長期僵持，中間選民終將把不穩的代價算在執政黨身上，這是過往經驗的警訊。因此，他點出，府院黨下一步必須同步推進三件事：

第一、比照大選規格走入民間，由總統、閣揆、立委與黨部首長直接向社會說清楚：為何不副署、哪些法案違憲、替代方案是什麼，並提出可妥協、可前進的路徑，讓人民看見治理而非對抗。

第二、總統應盡快再提名七位大法官人選，修復憲法法庭，讓憲政爭議回到制度裁決，而非無限政治消耗，將責任歸屬立法院。

第三、民進黨必須務實面對最壞情境，提前完成重選立法院的候選人布局，一旦在野黨倒閣、國會解散，立即公布名單，展現承擔與準備。

汪浩呼籲，不副署是守住底線，「接下來要做的，是把危機轉化為重新取得民意授權的起點」。

