不副署《財劃法》引發朝野對立牽動地方選舉？綠營小雞認確實引反彈

曾以藍軍身分參選議員落敗，此次改披綠袍爭取黨內提名的高揚凱，今與有意角逐南投縣長的民進黨立委羅美玲掃白蘭市場。（邱芊攝）

「送水哥」陳聖文也在白蘭市場掛起布條。（邱芊攝）

行政院長卓榮泰15日決定不副署《財劃法》，可能再度加深朝野對立，政治效應是否牽動2026九合一選舉，值得關注。其中，台北市第六選區（大安、文山）政治板塊藍大於綠，曾以藍軍身分參選議員落敗，此次改披綠袍爭取黨內提名的高揚凱16日透露，其實有很多偏藍的群眾跟他分享，對藍營的不滿，「這是事實，不是政黨的選擇」。

大安、文山議員包括國民黨李柏毅、曾獻瑩、徐弘庭、王欣儀、鍾沛君、陳錦祥、楊植斗、耿葳；民進黨簡舒培、王閔生及社民黨苗博雅、民眾黨張志豪，「口譯哥」趙怡翔轉任國安會副祕書長空出1席次。

此次綠營新人輩出，紛紛卡位爭取黨內提名，包括曾任趙怡翔辦公室執行長的劉品妡、「送水哥」陳聖文，以及出身藍營家庭，待過多位國民黨立委辦公室，也曾以藍軍身分參選議員落敗，目前是新動力「信賴」之友會副祕書長的高揚凱。

高揚凱今與有意角逐南投縣長的民進黨立委羅美玲掃白蘭市場，高揚凱表示，此次提名會從5席減到4席，他直言這恐怕導致資源無法極大化，讓所有候選人都有機會出頭，因為必須先淘汰優勝劣敗，不過他認為，這也是民進黨非常好的傳統，不像國民黨一樣有所謂現任優先，以及保障特定人物的機制，「這對國民黨，對台灣的民主而言，是個非常良性的淘汰機制」，但高揚凱也坦言，減1席後新人都必須更加努力，過去的努力可能100分，接下來就是往120、150、160分前進。

至於卓揆昨日決定不副署立院日前三讀通過的《財劃法》，可能再度加深朝野對立，政治效應是否牽動政治板塊藍大於綠的大安文山，他說此次可以清楚看出，國民黨並沒有反省的能力，還是一直堅持用毀憲亂政的方式得到選票，這點他無法苟同，也是他離開國民黨的原因。

高揚凱透露，大安文山區是高文教區域，藍營群眾大部分其實都屬理性，且因為他的背景出身，都願意跟他表達對藍營行為的不滿，「這是事實，不是政黨的選擇」；羅美玲則說，對地方上的衝擊目前則都還好，因為民眾都在理解當中，不是立即把其歸類為藍或綠的議題。

