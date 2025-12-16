不副署《財劃法》掀朝野攻防 綠營盼韓國瑜正視院際調解

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德15日深夜也向國人發布談話影片。

總統賴清德說道，「這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向立法濫權在野獨裁的懸崖邊緣。」

不過，行政院不副署，也在立法院引發朝野攻防，針對賴清德批評在野獨裁，民眾黨主席黃國昌反問，國會三讀通過的法律怎會是獨裁？並不合邏輯，國民黨也砲聲隆隆。

民眾黨主席黃國昌指出，「賴清德、卓榮泰，你們踐踏台灣的民主憲政，註定在中華民國憲政史上留下罵名。」

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，「你不副署不執行，那其實國會存在不存在的差別是什麼，沒有國會 沒有所謂的憲政平衡，那叫行政獨裁。」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則希望賴清德未來如果動用院際調解權，立法院長韓國瑜能夠一起來參與。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，「我們也對於韓院長能夠未來能夠正視院際協商，他也有共同調解，跟總統來共同調解，我們憲政機關彼此的爭議，不然他沒有出席就是沒有出息。」

前立法院長游錫堃將近2年未踏進立法院，這回選在立院舉辦新書發表會，包括立法院長韓國瑜、前立法院長王金平、蘇嘉全等人都到場力挺，被問到近期的憲政僵局，藍綠重量級人物各自表態。

前立法院長游錫堃對此說道，「我還是一句話，台灣民主路，大家一起走。」

前立法院長王金平受訪時說：「這要整體的，不是韓院長一個人能夠處理的事。」

記者提問，「院長會不會覺得台灣，現在是一個憲政危機的時刻？」

前立法院長王金平回應，「的確是啦。」

立法院長韓國瑜面對記者則回覆，「好，謝謝。好，謝謝。」

面對朝野對立升高，立法院內外不同世代、不同立場的政治人物，對憲政僵局都各有看法，但短時間內恐怕難見解方。

