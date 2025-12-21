不副署《財劃法》掀風暴 白委預告：全台巡迴「彈劾總統公聽會」

民眾黨主席黃國昌21日下午參加「從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇。（袁茵攝）

面對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。被問到彈劾主文的內容及方向，民眾黨主席黃國昌表示，彈劾文已簽署完畢，將於23日排入程序委員會、26日提出彈劾程序草案，包括全院委員會何時召開、如何進行，且也會在全國各地舉辦「彈劾總統公聽會」，辦完後才會正式進行投票表決程序。

民眾黨21日下午舉辦「從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇，由黃國昌擔任主持人，邀請台大政治系退休教授黃錦堂、台大政治系教授陳淳文擔任與會講者，而黃則於會前接受媒體訪問。

針對與藍商討好彈劾賴清德主文的內容跟方向了嗎？會不會將質詢方式如一問一答等寫進去？黃國昌表示，彈劾文於19日全數簽署完畢，也正式送給議事處了，將於23日排入程序委員會、26日提出整個彈劾程序的草案，包括全院委員會何時召開、如何進行，這1、2天與藍委羅智強密集討論中。

黃國昌指出，這場彈劾賴清德違憲的程序，藍白非常慎重看待，會在立法院先召開公聽會，並邀請賴清德依《立法院職權行使法》規定列席說明，「請賴清德注意，不是邀請你來進行國情報告，是依照《立法院職權行使法》規定，請你以被彈劾人的身分列席說明。」

黃國昌酸說，也提醒一下賴清德不要誤會，可請被彈劾人列席說明的條文，跟新國會一點關係都沒有，這是賴清德當立委時就通過的條文，不知道賴屆時會不會又說「這條文違憲」、「立院沒資格邀請我列席說明」，然後5名司法獨夫（意指大法官）趕快急著出來幫「賴皇帝」洗地稱違憲。

黃國昌提及，民進黨政府現在做什麼沒有下限的事情，他都不會感到驚訝，但要讓人民知道的是，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，如何在賴清德短短執政一年多的時間，就被糟蹋到體無完膚，因此在排的議程裡，會在全國各地舉辦公聽會，到台灣每個縣市、社區及角落舉辦「彈劾總統公聽會」，等所有公聽會舉辦完畢後，才會正式進行投票表決的程序，要清楚讓人民知道為何彈劾。

