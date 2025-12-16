不副署《財劃法》是止血非終局！他急籲府院黨「快做3件事」

政治中心／林昀萱報導

藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，府院高層定調藍白通過的《財劃法》採取「不副署」應對，讓在野跳腳批評違憲。對此，英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩表示，不副署只是止血不是終局，點出賴政府下一步必須同步推進3件事。

汪浩15日在臉書以「行政院長不副署，執政黨下一步怎麼辦？」為題發文，指出行政院長對違憲法案行使不副署，是憲法賦予的責任，而非權力擴張。「但不副署只是止血，不是終局。若缺乏清楚解方，政局長期僵持，中間選民終將把不穩的代價算在執政黨身上，這是過往經驗的警訊。」

汪浩認為，府院黨下一步必須同步推進三件事。「第一，比照大選規格走入民間，由總統、閣揆、立委與黨部首長直接向社會說清楚：為何不副署、哪些法案違憲、替代方案是什麼，並提出可妥協、可前進的路徑，讓人民看見治理而非對抗。第二，總統應盡快再提名七位大法官人選，修復憲法法庭，讓憲政爭議回到制度裁決，而非無限政治消耗，將責任歸屬立法院。第三，民進黨必須務實面對最壞情境，提前完成重選立法院的候選人布局，一旦在野黨倒閣、國會解散，立即公布名單，展現承擔與準備。」

汪浩重申，不副署是守住底線，接下來要做的，是把危機轉化為重新取得民意授權的起點。

