不副署《財劃法》 江啟臣曝原因：應召開國是會議解僵局

卓揆不副署《財劃法》，立法院副院長江啟臣17日指出，政黨之間的對立，朝野都沒人過半，建議總統召開國是會議，凝聚共識才能化解僵局。（江啟臣服務處提供）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》惹議，兩院目前陷入僵局。立法院副院長江啟臣17日受訪指出，問題不是出在立法院的議事過程，而是政黨之間的對立，朝野都沒人過半，建議總統應召開國是會議，凝聚共識才能化解僵局。

江啟臣指出，台灣民主政治一直在進展，每個階段可能會遇到過去所沒有的狀況，包括三黨不過半、這麼多次的行政院覆議，以及覆議不成功後，不公布不實施，都是過去沒有的。

江啟臣表示，無論如何，民主政治最基本的ABC，就是依法行政、少數服從多數、立法監督行政，但問題不是出在立法院的議事過程，而是出在政黨之間的對立，能不能溝通及協商，政黨需要和解。

江啟臣強調，自己過去曾建議過總統召開國是會議，凝聚大家的共識，朝野各政黨都沒有人過半，就是求取中間的交集，才有辦法化解僵局，政黨之間的溝通、對話及協商，比立法院的議事運作來的更重要。

