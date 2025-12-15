「不副署」逼在野提倒閣？ 藍營：不會中計

針對藍白陣營在國會聯手否決「財劃法覆議案」並通過「停砍公教年金」等法案，府院方面傳出將採取「不副署、不執行」的策略進行反制。對此，法律學者提出嚴厲警告，認為此舉不但違法違憲，更將破壞台灣的民主法治基礎。

政治大學法律學系專任副教授廖元豪說：「所謂他不執行也就是說，他（財劃法）到時候的財務分配，中央跟地方的分配，他就不照這個新法來做。政府能選擇性的遵守法律，那人民也可以啊，我可以不要繳稅啊。」

「不副署」恐創下憲政惡例，國民黨立委怒轟這是搞獨裁、毀憲亂政，認為行政權不可傲慢至此。

府院祭出「不副署」反制財劃法，遭在野痛批毀憲亂政。（圖／TVBS）

國民黨立委吳宗憲說：「憲法以前設計的時候，絕對沒有想到，會有行政院長敢用不副署來對抗立法院。如果賴清德總統還有卓榮泰院長，你們還是搞不懂我國的憲法，還有憲法增修條文，以及兩岸人民關係條例的話，那我真的很願意幫你們上一下憲法課，我想排名第一的是鄭麗文主席，她也想幫兩位上憲法課。」

外界分析，執政黨選擇和藍白對抗到底，甚至將「不副署」變成「不服輸」，或許是政治算計，意在逼迫在野黨提出「倒閣案」（不信任案），進而解散國會重新改選。對此，藍營定調「不會中計」。

國民黨立委李彥秀說：「先讓卓榮泰當自殺炸彈客，換掉卓榮泰但是可以逼迫在野黨，解散國會重新改選。」民進黨團幹事長鍾佳濱說：「如果他們發起不信任投票，他們那麼沒信心嗎？」

面對府院強硬抵制，在野黨是否會進一步號召人民走上街頭抗爭？藍白雙方雖未把話說死，但也埋下抗爭伏筆。

面對執政黨強硬抵制，黃國昌籲賴清德冷靜，不排除任何反制。（圖／TVBS）

國民黨立委羅智強說：「任何的可能性我們都不排除，但我還是對台灣人民有信心。」民眾黨主席黃國昌說：「我不願意預先地去說，我們接下來會採取什麼樣的反制作為，但我希望賴清德總統、卓榮泰院長，冷靜下來好好想想。」

