不副署3爭議法案？行政院未鬆口

行政院發言人李慧芝（左2）主持行政院院會後記者會。李佳穎攝



立法院國民黨團與民眾黨團於上個會期結束前，聯手通過《衛星廣播電視法》俗稱的中天條款、黨產條例及攸關助理費補助的《立法院組織法》，據傳，府院納入「不副署」可能性。行政院發言人李慧芝（2/5）日表示，這三法的咨文都還沒收到，政院將適時對外說明。

立法院國民黨團與民眾黨團於上個會期結束前，聯手通過《衛星廣播電視法》俗稱的中天條款、黨產條例及《立法院組織法》，引發爭議。當時，行政院表示，立法院怠於審議中央政府總預算案，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，因此將採取合法、合憲的作為與救濟手段。

李慧芝今日於院會後記者會表示，這三法的咨文都還沒收到，但這都是引發巨大社會爭議的法案，行政院會在收到之後研議，並適時對外說明。不過，她也強調，「不副署」是憲法賦予行政院院長的權利。

李慧芝也提到，院長卓榮泰也曾說，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全及破壞國家財政紀律並且違法難以回復的狀況下，才會審慎使用「不副署」的權利。

