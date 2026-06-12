不加一滴水的美味祕方！日本咖哩麵包總冠軍橋爪謙典 客座台南遠東香格里拉

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橋爪謙典的招牌咖哩麵包，於2025年日本咖哩麵包大賽十週年紀念賽脫穎而出，奪得首屆總冠軍。（台南遠東香格里拉提供）

麵包控與甜點迷看過來，台南遠東香格里拉將於7月31日邀請來自日本千葉人氣烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者橋爪謙典（Kensuke Hashizume）首度來台客座，推出限量40席的「日常の贅沢｜日本職人麵包午後體驗」，以半自助式下午茶形式呈現日式烘焙文化與飯店甜點餐飲體驗。

「日常の贅沢｜日本職人麵包午後體驗」是橋爪謙典此次訪台唯一公開活動，現場除了供應「金賞咖哩麵包」，也將無限供應多款日式麵包、歐法烘焙與可頌系列商品，以及飯店西點團隊設計的4款甜點。限定級日式烘焙盛宴每位1,280元＋10%，7月15日前預訂可享9折優惠；參與活動可獲贈品香坊新品「布列塔尼酥餅（Galette Bretonne）禮盒」乙盒。預約專線（06）702-8856及更多詳情:。

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CROISSANT創立於1980年，是日本千葉地區擁有45年歷史的代表性烘焙品牌之一，第二代經營者橋爪謙典近年憑藉招牌咖哩麵包在日本烘焙界嶄露頭角，其代表作於日本咖哩麵包大賽（カレーパングランプリ）接連獲得最高金賞肯定；2025年日本咖哩麵包大賽集結歷屆最高金賞得主，舉辦總冠軍賽，橋爪最終再度獲得最高金賞。

橋爪主廚的金賞咖哩麵包脫穎而出的關鍵，在於外層酥脆、麵包體柔軟、餡料濃郁卻不厚重的層次平衡，且冷卻後依然美味，咖哩內餡製程「不加一滴水」盡顯深邃風味；另外他也以「幸福吐司」與石窯烘焙技術聞名，透過高含水麵團控制與精準發酵管理，打造柔軟濕潤口感與細膩麥香，展現日本職人對細節與工藝的堅持。

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