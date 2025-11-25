不勉強蔣萬安！陳智菡喊「民眾黨有自己的太陽」 戴錫欽：樂觀其成

台北市 / 武廷融 綜合報導

各黨備戰2026地方選舉，民眾黨日前喊出要在台北市議員選舉「4＋2」全壘打，民眾黨立法院黨團主任陳智菡也表示，民眾黨有自己的太陽，不會強迫台北市長蔣萬安幫忙站台。對此，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今(25)日回應，兄弟登山各自努力，如果民眾黨認為自己的太陽足以撐起選戰，國民黨也樂觀其成。

台北市議員選舉民眾黨喊出要「4＋2」全壘打，國民黨則要「單獨過半」，藍白合恐生變數？戴錫欽今日回應表示，完全沒有衝突，國民黨尊重民眾黨4+2，也祝他們達成目標。戴錫欽指出，國民黨上次選舉完後本來就是單獨過半，大家兄弟登山各自努力，並沒有任何衝突的問題。

戴錫欽也說，台北市議會席次有61席，藍白有很大各自努力的空間，也有很多合作的空間，而國民黨目標非常簡單，就是希望單獨過半，也希望跟民眾黨等友黨把席次極大化。民眾黨提名策略，以及是否支持台北市長蔣萬安連任，國民黨都充分尊重。

至於陳智菡稱民眾黨有自己的太陽，戴錫欽則表示，如果民眾黨認為自己有一個太陽、兩個太陽，這些領導階層的政治人物足以撐起他們的選戰，「我們當然也樂觀其成」。戴錫欽強調，國民黨對藍白合釋出善意，在這樣的框架下彼此互相尊重、各自努力。

