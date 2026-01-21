不動產代銷公會、佳榮泰廣告送暖

新北市不動產代銷經紀商業同業公會捐贈三十萬元支持新北市家外安置兒少計畫。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市不動產代銷經紀商業同業公會響應新北市好日子愛心大平台捐贈三十萬元，佳榮泰廣告公司也贊助十萬元，支持「新北市家外安置兒少支持服務計畫」。社會局副局長許秀能和地政局長汪禮國代表受贈，並回贈感謝牌。

不動產代銷公會理事長陳春諒表示，秉持「取之於社會、用之於社會」精神，希望凝聚同業的力量，為社會公益及弱勢孩子盡一份心力。每個孩子都是社會的希望，公會將持續關注弱勢，協助政府共同照顧需要關懷的對象。

許秀能表示，不動產代銷公會長期支持好日子愛心大平台，曾捐助二十五萬元給逆風劇團協助非行少年展翅高飛；捐助二十萬元協助推動「獨老五福樂活計畫」照顧獨居長輩；也曾資助八里愛心教養院生張孜維前往日本東京參加帕運等。這次再結合佳榮泰廣告支持「愛無限─新北市家外安置兒少計畫」，在孩子的成長路上默默守護。

兒少福利科長劉倩如表示，家外安置兒少計畫主要針對因家庭變故、受虐或失依而需安置於寄養家庭或機構的兒少，提供生活、學習及心靈成長的全面支持。