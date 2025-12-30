不動產借貸詐手續費 假代書要騙40萬元被逮

cnews204251230a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣刑事警察大隊科偵隊，近期偵破一起假代書，假藉不動產借貸詐財案。縣刑大表示，被害人於社群網路平臺，瀏覽點擊廣告貼文準備辦理借貸，不料被詐欺集團綽號「小劉」的成員，以假代書身分並以話術，慫恿誘騙被害人以不動產擔保借貸金錢200萬元。而且聲稱事後須收取40萬元手續費為「固定資產留存費」。員警獲報後循線成功逮獲30歲的「小劉」，查扣新台幣10萬元及手機等相關證物。

縣警局表示，為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，分析今年11月份詐欺情勢報告，在打擊詐欺犯罪部分，執行了4波全國同步打擊詐欺行動專案及今年1至11月份，共查獲詐欺集278團1547人，查扣不法利得總值2億5654萬1014元。

至於攔阻詐欺件數部分，統計今年1到11月份，則有157件、8742萬1924元，較去年同期增加18件、851萬8980元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年8到11月份，詐欺案件受理數883件，財損金額新台幣2億158萬7000元，與去年同期數據相比較，受理件數減少142件（-13.85％）、財損金額減少3億2469萬6000元（-61.69％）。

縣警局舉例，中埔警分局則偵破了一起虛擬貨幣投資黃金案。被害人於通訊軟體IG認識歹徒，詐欺集團利用貴金屬，近年來飆漲趨勢，慫恿被害人購買虛擬貨幣投資黃金買賣，以獲取高額利益。被害人陸續向假幣商購買虛擬貨幣投資，總金額高達627萬元。最後要出金時，歹徒卻聲稱須支付匯差200萬元，才可出金。

中埔警分局表示，被害人驚覺遭詐，報警求助。員警見被害人仍與歹徒持續聯絡，即與歹徒相約於超商門市面交詐騙款項，員警則於現場埋伏，一見車手正在向被害人收取70萬元詐騙款項，立即上前表明身分逮人。現場查扣贓款70萬元、不法所得1470元、計程車乘車證明2張及工作手機1支等物。訊後依詐欺罪及洗錢防制法等，將面交車手移送嘉義地方檢察署偵辦，並建請羈押。

縣警局表示，以行政區統計，詐騙案件朴子市（26件）、民雄鄉（25件）、水上鄉（25件）、中埔鄉（24件）、太保市（22件）為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計65件最多（占31.55%）、「假交友（投資詐財）」詐騙計30件次之（占14.56％）、「色情應召詐財」詐騙計20件再次之（占9.71％），網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍。但投資詐騙（含假交友投資）在財損部分，依然位居各類手法首位，占財損總額53.82％。

縣刑大也提醒，近期有接獲民眾反映，疑有不肖人士假借「2026台灣燈會」徵才名義，透過社群平台或網路表單，向民眾索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，疑似進行詐騙。也特別澄清、呼籲民眾，務必提高警覺，切勿輕信來路不明的徵才訊息，相關訊息均透過「2026台灣燈會官方網站」統一公告，不會透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單進行徵才。

嘉義縣警局長李權哲提醒，凡是標榜「名額有限」、「快速錄取」、「保證高薪」或無法提供主辦單位正式聯絡方式者，皆屬常見詐騙特徵，請民眾務必提高警戒。除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，也將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全。

照片來源：嘉義縣警方提供

