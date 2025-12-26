不動產公司惡火！ 32戶停電 隔壁銀行「沒電休業一天」

高雄市 / 綜合報導

高雄市前鎮區三多三路上一間不動產公司，今(26)日凌晨傳出火警，火勢還延燒到隔壁銀行招牌，和一旁空屋，並且造成附近32戶停電，台電人員漏夜搶修，完成受損的變壓器吊換，目前還有15戶停電中，得等到用戶修復內部線路，才能送電，隔壁銀行今天白天就受到影響，因此決定休業一天，至於詳細起火原因，還有待進一步調查釐清。

凌晨火警，不動產公司，一樓陷入火海全面燃燒，消防隊獲報後，趕快佈水線要撲滅火勢，橘紅色火光不停往上竄，驚動附近居民，在高樓層也看到，拍下畫面，甚至有人的機車停在路邊，也遭受波及被燒到，火警意外發生在，今(26)日凌晨12點多，高雄市前鎮區三多三路，一處不動產公司，火勢還延燒隔壁銀行招牌，和一旁空屋，還好當時都沒人上班，沒有人員傷亡。

民眾說：「有聽到兩個人在爭吵的聲音，我出來看，我太太就趕快打電話給119。」高雄市消防局第一大隊第二中隊副中隊長沈肇宇說：「(現場)四樓建物，一樓全面燃燒，往上，二樓三樓，都有受燒的情形，(四樓)招牌有延燒到197號及201號。」

這一燒，造成附近32戶停電，台電人員搶修，今日凌晨5點多，完成受損的變壓器吊換，但目前還有15戶停電中，得等用戶修復內部線路才能送電，隔壁銀行就受到影響，今日休業一天。

不動產公司店東簡先生說：「電路超負荷也有可能，也有可能是老鼠咬斷，因為是在上面的，因為下面這邊，完全都沒有自燃的地方。」不動產公司凌晨火警，影響周邊還好不是上班時間，沒人因此受困受傷，至於火災原因，還有待進一步釐清。

