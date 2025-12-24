不動產協進會會員大會 建商聯手提出房市現況與政策建議

▲中華民國不動產協進會於台北君悅酒店舉行會員大會，來自全台及國際的產業代表齊聚一堂，共同見證台灣不動產走向國際的重要時刻。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】社團法人中華民國不動產協進會於今(24)日在台北君悅酒店辦理第17屆第3次會員大會，場面隆重盛大，來自全國各地會員代表齊聚一堂。不動產協進會由時任台北市建築商業同業公會理事長的大陸工程創辦人殷之浩先生於1972年1月號召同業創立，並於1974年申請加入「世界不動產聯合會（FIABCI）」，旋即成立世界不動產聯合會臺灣分會。至今，協進會持續以第二軌外交方式拓展我國國際能見度。

▲張麗莉理事長於明年六月在奧地利維也納接任世界會長一職，自創會殷之浩理事長以來，台灣第二度出任該組織最高領導職務，也是首位華人女性會長。（記者林明佑翻攝）

該會自2006年開辦以來每年所舉辦的國家卓越建設獎，堪稱國內不動產業盛事。在國內公私部門鼎立的支持下，今年度的國家卓越建設獎再次肯定254件優秀建築作品在創新理念、建築品質、環境美學以及生態永續的卓越表現。該獎更配合世界不動產聯合會所辦理之全球卓越建設獎，每一年將台灣的優良得獎建築作品進一步送往國際舞台。今年六月甫於奈及利亞落幕的頒獎典禮上，台灣再次勇奪兩金三銀的佳績。

▲左起富立建設陳聰徒總監、連雲建設蔡漢霖總經理、中華民國不動產協進會張麗莉理事長、勤美建設林廷芳董事長、合心開發李正聰執行長、雅豐建設紀樹能董事長。（記者林明佑翻攝）

協進會更延續自創立以來的優良傳統，持續深化與世界各地姊妹分會以及相關團體的國際連結。協進會現任張麗莉理事長在致詞時更驕傲地表示，今年除了接待泰國和馬來西亞的貴賓來台外，也積極出訪菲律賓、馬來西亞、義大利以及巴拿馬等地。也因為深獲國際友人的支持與肯定，張麗莉理事長更將於明年六月在奧地利維也納舉辦的世界不動產聯合會世界年會上，接任世界會長一職。這也是協進會自創會殷之浩理事長以來，第二度出任該組織最高領導職務。

今年協進會會員大會多位建築與不動產界領袖，針對台灣房市現況、政策影響及未來展望進行交流。理事長張麗莉表示，張麗莉理事長指出，少數個案不應懲罰整體市場，「在一萬家業者中，真正出問題者不到1%，卻連帶影響其餘99%優良開發商。」她強調，房地產牽動整體產業鏈，從營造、設計、材料、設備到周邊就業，一旦市場受壓，勢必影響台灣經濟。房市受少量問題開發商影響整體經濟，明年房市交易量預計下降，房價不確定，並呼籲政府適度放寬管制，讓市場供需回歸自然平衡。她強調，土石方問題嚴重影響新案推進，業者已有額外支出以維持工程進度。

勤美建設林廷芳董事長表示，明年台北市場將較辛苦，定型化契約與交屋高峰帶來的貸款壓力，對小型建商影響尤其大，加上缺工、拆遷補償費延長，將增加不可見成本，政府應重視這些問題，以維持市場穩定。

將捷建設林長勳董事長強調，建設業面臨市場波動、成本上升、少子化導致人工短缺以及土地供應有限等挑戰，建商需謹慎應對市場變化，呼籲政府適度調整土地政策。

連雲建設蔡漢霖總經理指出，明年的房市仍將由剛性需求支撐，地段稀缺將刺激消費者購買意願，但建商在推案策略上將更加保守，以應對市場不確定性。

富立建設陳聰徒董事長則表示，信用管制在市場過熱時是必要措施，但隨著投資客逐步退出，放寬管制有助市場回歸正常，特別是中南部高額自住需求者將持續支撐市場。

雅豐建設紀樹能總經理強調目前市場呈現「買方需求存在，但供給與信心不足」的結構，明年推案與交易量恐將下降，勢將波及包括油漆、水泥、營造等大量基層勞動與產業工作鏈。他坦言：「希望政府不要再過度管制，讓市場回到正常機制運作。」在需求仍續存但成本高企下，他認為房價短期內並不具備再上漲空間，但是否走跌仍須觀察。

合心開發李正聰執行長指出，去年9月的一級或信用管制重重打擊建設業，導致成交量與來人量均明顯下降，土石方成本與處理困難加重業者負擔，若無解決方案，將影響明年房價與市場推案。

多位建築業者更一致指出，目前最嚴峻的威脅並非單一房市情緒，而是「土石方處理問題」。業界代表表示，全國多數公會近期都在高度關注該議題，若缺乏合理運作機制，將使許多已進入地下工程階段的建案承受巨額額外成本，土石方處理問題若不解，推案恐停滯、成本勢必轉嫁消費者，甚至不敢貿然開工。

有業者更直言，目前南北台灣皆陸續遭遇處理渠道受限與成本暴漲問題，若無解決方案，將嚴重打擊新案供給，甚至引發建商停案潮；而這些額外營建成本，最終仍勢必反映在市場與消費者身上。他並分享實際案例，指出近期有合作多年之營造夥伴因成本暴增，必須調整合約成本約三成以上，顯示壓力的真實存在與嚴峻程度。

多位建設業者一致呼籲政府重視市場現況，包括土地價格、建築成本、土石方處理困難與交屋高峰等問題，並建議放寬管制、調整土地政策，以確保房市穩定，促進百工百業健康發展。

下午國卓論壇探討在高齡化、老屋比例攀升與營建成本高漲的多重壓力下，台灣都市更新與住宅建設政策正面臨關鍵轉型期。臺北市都市更新學會理事長蔡漢霖指出，現行都更與危老政策雖以速度為導向，卻逐漸暴露基地破碎、公共性不足與城市整體規劃失衡等問題，亟需從制度面進行調整。

蔡漢霖強調，都市更新不能僅依賴容積獎勵刺激市場，否則容易演變為個案開發，無法回應居住安全、社區重建與城市治理的長期需求。他呼籲，未來都更政策應重視整合尺度、公共設施回饋與社區參與，才能讓更新成果真正回到城市與居民身上。

針對民間參與公辦都更的契機，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群指出，公辦都更的核心在於公部門承擔整合與前期風險，為民間創造可預期的投資環境。他表示，當前民間最在意的並非是否參與，而是制度是否透明、流程是否穩定。政府若能有效整合產權、協調住戶，將可大幅降低民間開發的不確定性。

在住宅建設實務層面，建築師戴育澤則從成本結構切入，點出當前住宅開發最大的挑戰已不在土地，而是設計、施工與營運全生命週期的成本失控。他指出，過度複雜的設計、頻繁變更與法規解讀不一致，往往推升建造成本，最終轉嫁到購屋者身上。

戴育澤認為，成本控制不等於犧牲品質，而是必須在規劃初期即導入標準化設計、模組化施工與跨專業整合，減少重工與浪費。他也呼籲政策端在都更與社宅推動上，應提供更明確的設計指引與審查一致性，讓專業回到專業，才能真正降低整體住宅成本。

三位專家一致認為，台灣都市更新與住宅政策已走到必須兼顧公共性、市場機制與成本理性的關鍵時刻，未來制度改革成敗，將深刻影響城市更新的速度、品質與居住正義的實現。

張麗莉理事長投身建築業界三十多年來，最為人所知的一句座右銘就是：「看得見的，全力以赴；看不見的，真心相待！」。張麗莉理事長在致詞最後感謝YKK AP台灣華可貴、和泰興業以及崇友實業等重要全球合作夥伴之餘，也期許明年持續推廣會務藍海，並使不動產協進會能夠更出色地扮演台灣不動產業界與世界同業間的重要樞紐。