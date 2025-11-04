不動產打底 張滄郎：顧農民拚轉型

台灣肥料公司4日董事會，確認董事長由總經理的張滄郎接任。張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進，希望以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，並讓肥料化工有時間與空間去轉型，期盼10年內完成華麗轉身。

台肥公司不僅是全台最大肥料供應商，資產也相當雄厚，全台持有土地總面積達170公頃，尤其南港經貿園區、新竹科技商務區，不少企業商辦都是使用台肥所持土地。而台肥董事會昨也通過南港區土地地上權人台壽依約選擇延長地上權存續年期40年案，權利金共計新台幣150億元，分15年期給付。

台北市議員游淑慧就指出，台肥在台北擁有近600筆土地資產，其中光在南港就有3萬2900坪，土地資產可以說肥到流油、各方覬覦。陳李農改團隊執行長李武忠則表示，台肥與一般國營公司不同，除農業部外，更多的是小股東，但這次遭撤換的李孫榮、莊老達等人，10月29日才參加肥料論壇，卻被一紙派令撤換。

新任董事長張滄郎在台肥服務將近20年，擁有台灣大學建築與城鄉研究所碩士學歷，於台肥內部負責不動產開發相關業務，且一開始進入台肥，就是以兼職性質的不動產諮詢委員身分參與土地開發業務，一路從基層爬升至總經理職務，如今躍上董事長大位。

張滄郎昨表示，未來將以研究所為平台，結合產官學研與農民力量，推動友善環境的新型肥料與智慧農業，並與政府協力制定合理補貼政策，為台灣農業開創永續方向。

不過，由於張未就其不動產專業表達看法，其說法似乎透露出台肥未來在爭取農友選票上，將扮演舉足輕重的角色。