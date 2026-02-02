不動產放款比率連7降 下探25%創9年半新低

國內銀行不動產放款比率持續下滑，監理指標壓力明顯緩解。根據金管會最新資料，截至去(2025)年12月底，國銀依《銀行法》第72-2條計算的不動產放款比率降至25.38%，已連續7個月走低，水準續探近9年半新低，超過27%警戒水位的銀行家數也進一步減少。

國銀不動產放款比率在去年上半年一度回升，但隨著限貸措施發酵、房市交易動能轉弱，自6月開始反轉向下。特別是在9月行政院拍板「新青安房貸」不納入不動產放款比率計算後，指標呈現緩步下修走勢，並一路延續至年底。

廣告 廣告

金管會統計，截至12月底，國銀不動產放款總餘額約為15.47兆元，而存款總餘額加計金融債券發售額合計達60.96兆元，在分母逐漸擴大、分子成長趨緩的情況下，讓整體不動產放款比率逐步走低。

依照《銀行法》第72-2條規定，商業銀行承作住宅放款與企業建築放款的總額，不得超過存款及金融債券合計的30%，該比率長期被市場稱為「不動產放款天條」。銀行主管指出，新青安房貸被排除在計算範圍之外，加上房市成交量萎縮，使銀行在不動產放款比率上的壓力顯著降低。

從個別銀行分布來看，12月底落在28%至29%紅色警戒區的銀行家數，由前(11)月的3家降至2家；介於27%至28%的黃色警戒區仍為6家，合計超越27%者減至8家，較前月再少1家。整體而言，相關銀行家數連5個月保持在個位數，顯示體系性風險控管空間逐步拉開。

銀行業者提到，不動產放款比率下降，有助於銀行在符合法規前提下，重新調整資金配置與授信結構，對於後續房貸承作彈性與整體放款動能，均可望帶來較大的操作空間。

原文出處

延伸閱讀