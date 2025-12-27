不動產業動起來！ 林宗廷卸任48年菁英社團會長

圖▲過去兩年，林宗廷前會長將「動不動」演講活動，以系統性的「年度主題」方式規劃，帶領會員一起「見世界，也開眼界」。(圖/動產帶動不動產聯誼會提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

成立於1977年的「動產帶動不動產聯誼會」（簡稱動不動），日前完成會長交接。原任會長、房產企劃「博雅文化」總監林宗廷，正式交棒予新任會長、健康建材品牌「同心生物科技」董事長李明宗，為這個擁有近半世紀歷史的菁英社團開啟嶄新篇章。

圖▲「動產帶動不動產聯誼會」前會長林宗廷邀請宏國建設執行長林鈺芳擔任演講嘉賓。(圖/動產帶動不動產聯誼會提供)

「動不動」為台灣歷史最悠久的房地產相關產業社團之一，由淡江大學產經系莊孟翰教授、王應傑董事長等產業前輩號召成立，47年來匯聚建築開發、營造施工、建築設計、材料供應等上下游產業菁英，透過每月例會促進業界交流，建立獨特的產業平台，成為台灣房地產業界獨特的文化風景。

過去兩年，林宗廷會長將「動不動」演講活動，以系統性的「年度主題」方式規劃，帶領會員一起「見世界，也開眼界」。2024年「10×10在沈浸式體驗裡看見價值」開啟感官與思維的雙重探索；2025年延續創新能量，主題聚焦「更新與再生」，並發展出「喜新戀舊＆新舊並陳」的策展方向，從時間與城市的縫隙中，導引會員洞察產業前沿，啟發跨界共創的新想像。

「動不動」講座廣邀產官學研各界菁英，共同帶來精彩而深刻的專題分享。年度活動以市場趨勢分析揭開序幕，奠定宏觀經濟的觀察基礎；隨後，每月則邀請不同領域的標竿人物展開深度對談，內容橫跨文化、建築等多元領域。金馬影展執行長聞天祥，從文化品牌的角度出發，分享「金馬品牌學」的經營哲學；宏國建設執行長林鈺芳以「五感十築」為核心，詮釋永續建築的商業價值與未來力量；築內國際總監楊健鑫，透過忠泰集團的都市複合開發案例，談企業如何從住宅延伸至美術館，與商場的整體思維；知名文旅專家黃信彰以「造場景、賣爆品」為主軸，從台灣的宮原眼科、微熱山丘談至大陸的海爾家電博物館，揭示文旅產業融合創新的多重可能。

除了靜態講座，「動不動」亦規劃多項建案參訪活動，讓會員實地感受建築設計與規劃理念。近期參訪未來里「URBAN 15°」，會員透過現場交流，深入了解團隊如何以15°翻轉角度突破建築規範，巧妙引入萬坪樹海景觀，實現讓住戶「住進公園裡」的設計理念。這些深具意義的參訪行程，不僅強化專業交流，更促成理論與實務的完美結合。

在交棒時刻，原任會長林宗廷向全體會員致上誠摯謝意，他相信在李明宗會長的領導下，「動不動」將持續成長，為產業帶來更多創新與價值。李明宗表示，承接會長職務是一份重要的責任，未來將承襲「動不動」優良傳統，並注入健康、永續的新思維，持續透過優質的講座與交流平台，推動產業升級與跨域合作，協助會員掌握市場新契機。