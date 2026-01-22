不動產管理內控3缺失 新壽挨罰395萬元

金管會開出今年第一張保險業重大裁罰，開罰的不意外是老面孔、日前才完成合併的新光人壽，這次新壽被金管會開罰395萬元，金管會指出，主要是新壽所有不動產含北士科T17、18開發案在內的內控缺失，金管會指出，新壽開發土地延宕完工、反覆增加經費，不符合投資前，應審慎投資評估原則，因此開罰360萬元。

金管會保險局指出，新壽開發土地管理疏失一犯再犯，沒有按照內規，情節重大，因此開罰360萬元。保險局副局長蔡火炎表示，新壽取得不動產、開發或後續變更作業的決策程序、不動產管理作業及投資前評估分析作業，未落實內控，是通案疏失因此開罰。

新壽屢犯 北士科案也在其中

蔡火炎指出，主要是新壽取得不動產後，延宕完工，增加管理費用，未對當地地產供需狀況評估就投資、設計，發現和市場狀況不一後，就重新修改，增加相關成本，延宕完工期程，不符合投資前因審慎投資評估。

由於金管會是2023年11月、12月金檢，媒體追問是否針對北士科案？蔡火炎解釋是針對通案，且重複發生，顯示新壽未照標準流程執行，北士科案當然也是其中之一的投資案。被外界認為這是針對北士科案開罰，是一張「遲來的罰單」。

利關人免費用 又再度發生

除了新壽不動產開發不符合內控程序，新壽也被發現違反《保險法》及《個人資料保護法》規定，新壽委託委託物管公司管理自用不動產，卻發生有留存資料逾越客戶同意分享範圍，以及未建立業務員入口網站帳號權限之控管機制等情事。

蔡火炎以新壽2022年時，新壽前董座吳東進讓傑仕堡健身公司免費使用新壽資金裝潢，並讓傑仕堡健身和新光銀行等關係企業無償或低價使用傑仕堡空間，侵害新壽權益為例，這次金檢時，新壽委託物管公司管理自用不動產，卻發生該物管公司未經同意，私自將不動產供利害關係人「無償使用」，且新壽在辦理委外查核時完全未能發現缺失。

媒體問，該名利害關係人是否仍是吳東進？蔡火炎否認，並強調，上次開罰後這次新壽類似缺失又再次發生，明顯沒有依照內規，情節重大，因此加重處分。