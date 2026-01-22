不動產聯盟高峰論壇台中登場 解析全球經貿變革開創共榮新局

2026中華民國不動產聯盟高峰論壇合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】不動產界年度指標活動「2026中華民國不動產聯盟高峰論壇」今（22）日於市府新市政大樓集會堂盛大登場。論壇由台中市不動產聯盟協會主辦，並偕同此府地政局及中市不動產建築開發商業同業公會、中市不動產仲介經紀商業同業公會共同舉辦，此次論壇邀請經濟學家、財金專家專題演講，現場產官學界賢達雲集。中市府秘書長黃崇典出席致意，期許透過公私部門的深入對話，深度剖析「川普新秩序」下的全球經貿變革，共同擘畫產業前行方向。

廣告 廣告

總體經濟學家吳嘉隆進行專題演講。（圖/記者廖妙茜拍攝）

黃秘書長表示，此次論壇「前瞻視野，共榮發展」主軸，特別邀請總體經濟學家吳嘉隆及財信傳媒董事長謝金河，分別就「川普新秩序」下的國際局勢及房市展望進行專題演講。在全球經濟變動與政策推動的雙重影響下，唯有激盪創新思維、推動轉型升級，方能開創不動產業界的共榮新局。

針對產業發展趨勢，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，面對結構調整及外在環境變化所帶來的考驗，產業仍需保持審慎態度並持續精進專業；只要穩步因應挑戰、累積正向能量，必能在變動中維持穩定發展，為社會創造長遠價值。

財信傳媒董事長謝金河進行專題演講。（圖/記者廖妙茜拍攝）

台中市不動產聯盟協會理事長蘇興民說明，面對城市快速成長，業界更應理性看待市場循環，摒棄短期投機思維，回歸「以人為此、以城市為此」的長期價值。從土地開發、住宅規劃、商業空間配置，到都市更新與公共設施整合，不動產產業扮演的是城市品質塑造者的角色，而非單純的市場供給者。

針對實務面的政策建言，中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒提出三大方針：首先，強化政策預期性，避免短期調控加劇景氣下行風險；其次，以產業鏈整體為思維，推動結構性升級；最後，完善綠色轉型與過渡機制，穩定就業與投資信心。

中市府黃崇典秘書長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲指出，產業競爭已從「量的擴張」轉為「質的考驗」，未來發展的關鍵將取決於從業人員的專業能力、反應速度與紮實基此功。

地政局長曾國鈞補充，市府決心打造宜居城市，肯定不動產業界對城市發展的貢獻。此次論壇在熱烈掌聲中圓滿落幕，成功凝聚產官學界共識，不僅為2026年的市場指引清晰方向，更為台灣不動產業的穩健前行奠定堅實基石。