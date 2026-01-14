不動產開發公會建議：全台建築業配合數位監管

營建工地示意圖。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕針對內政部國土署今召開的「加速營建剩餘土石方去化」處置方式，不動產開發公會全聯會理事長楊玉全針對「程序簡化」給予肯定，甚至建議全台建築業配合數位監管，不過，也點出土方去化場所不足才是導致建案停工或營建成本飆漲的主因，因此，希望政府能夠加速設置臨時暫置場。

土方去化點位不足是停工主因

楊玉全指出，國土署提出對於具經濟價值、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，可不必進入土資場，直接運送到最終去處的程序簡化，可顯著減少土資場處理費用並縮短運輸與作業時間，因而有效降低營建成本，至於，開放裝置GPS的小貨車裝載砂石土方，此舉是提升土方調度靈活。

不過，他認為，目前營建業碰到的困境是土方去化點位不足，因此，直接造成建案停工或是營建成本飆漲，而此次國土署解決方案中，提出擴增土資場以及最終去處，確實抓到緩解「土方之亂」的重點，如果後續能加速臨時暫置場設置，尤其是在大規模開發案導致土方大量產出之際，若透過地方政府的自治規定，能快速設置臨時暫置點，將更能確保工程不會因為土方問題而中斷。

最後，楊玉全建議全台建築業優化建案管理，包括積極配合數位監管、善用直接利用流程，以及爭取多元去化路徑。

