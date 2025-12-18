不動產集中度管理 央行有條件放寬

中央銀行昨舉行理監事會，總裁楊金龍說，維持房市管制措施；並坦承央行處理新青安的代價高。記者蘇健忠／攝影

中央銀行昨天舉行第四季理監事會，決議放寬不動產放款集中度管理，明年起改由銀行自主管控，但銀行須每月提供央行數據，央行也會進行專案金檢。但央行並未鬆綁選擇性信用管制措施，央行總裁楊金龍表示，房市還沒到軟著陸的條件，因此理事們一致認為需要延續信用管制。

此外，政院研議明年推出新青安二點○，楊金龍坦言，新青安有好的一面也有壞的一面，若太寬鬆就屬於不好的一面，好的地方則在於給年輕朋友一些購屋協助，但「央行處理新青安的代價確實很高」。若政策延長，相信相關單位會好好規畫。

利率政策上，綜合國內外經濟情勢，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率維持百分之二、百分之二點三七五及百分之四點二五，已經「連七凍」。

房市議題是昨天記者會的焦點，楊金龍指出，如果對房市狀況滿意，「央行就會放寬第七波信用管制」。他說，理事討論後認為，「房價需要有一些變化」，畢竟房價和金融穩定很有關係；而現在還沒達到房市軟著陸的條件。

楊金龍形容，房地產調控就像大象要轉身，「要慢慢的轉」，而現在只是轉到一定程度。

央行統計，第七波選擇性信用管制後，不動產集中度從歷史高點的百分之卅七點九降到今年十一月百分之卅六點七。不動產貸款、購屋貸款及建築貸款年增率也降到百分之三點八四、五點一及○點○一。

在多數銀行近一年都落實不動產貸款總量目標後，央行決定從明年起調整不動產集中度管理方式。楊金龍指出，現在銀行不需要訂目標，但集中度的數據每月要提供給央行，「如果太離譜央行還是會金檢」，鎖定資料是否造假和銀行有無落實政策規定。他說，這只是給予銀行彈性，不能算是鬆綁，房市基調「還是緊的」。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，原本期待會再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但如今央行仍不動如山，看來不動產的上下游相關業者都要過個冷吱吱的年。

